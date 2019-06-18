Эксперт назвала июнь самым невыгодным для отпуска месяцем

Она отметила, что стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина назвала июнь самым невыгодным для отпуска месяцем. Об этом она рассказала в интервью "РИА Новости".

По словам эксперта, речь идет про лето нынешнего года. Она отметила, что стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться, а уходить в отпуск в месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно. Санина уточнила, что стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка, из которых рассчитывается отпуск.

Ранее петербуржцы назвали отдых у моря лучшим вариантом отпуска на лето-2025.

Фото: pxhere.com