Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

Сейчас они составляют около 8 процентов от общей массы населения.

Доля мигрантов относительно населения России приравнивается к восьми процентам. Такие сведения предоставили эксперты из РЭУ имени Плеханова. Специалист Елена Егорова ссылается на материалы ООН и Всемирного банка.

На данный момент в стране живет более 12 миллионов приезжих. Однако Россия не занимает 1 место в этом рейтинге: лидируют США с 50 млн мигрантов. По удельному весу приезжих почетное место отдано ОАЭ. Там показатель составляет 88% от всего населения страны.

Ранее более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции в стране. Рост численности населения в России в 2020-2023 годах произойдет только за счет мигрантов.

Ранее Piter.tv писал о том, что иностранцы в Петербурге получат собственный QR-код.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

