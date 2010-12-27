Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

Доля мигрантов относительно населения России приравнивается к восьми процентам. Такие сведения предоставили эксперты из РЭУ имени Плеханова. Специалист Елена Егорова ссылается на материалы ООН и Всемирного банка.
На данный момент в стране живет более 12 миллионов приезжих. Однако Россия не занимает 1 место в этом рейтинге: лидируют США с 50 млн мигрантов. По удельному весу приезжих почетное место отдано ОАЭ. Там показатель составляет 88% от всего населения страны.
Ранее более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции в стране. Рост численности населения в России в 2020-2023 годах произойдет только за счет мигрантов.
Ранее Piter.tv писал о том, что иностранцы в Петербурге получат собственный QR-код.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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