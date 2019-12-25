Эксперт назвал условие, при котором цены на машины в России могут снизиться

По его словам, на ситуацию может повлиять стимулирующие программы от правительства.

Автоэксперт Дмитрий Славнов назвал условие, при котором цены на машины в России могут снизиться. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 360.

По словам эксперта, такое может произойти в том случае, если начнут действовать стимулирующие программы от правительства. Славнов отметил, что на сегодняшний день авторынок в России стоит на месте, поскольку сначала цены "ломанулись вверх", а сейчас в связи с наступлением летнего периода никто не хочет покупать машины.

Также эксперт заявил, что главной целью является вернуть рынок в состояние до спада покупательской активности.

Ранее Путин заявил о намерении открыть индийские магазины и нарастить долю машин КНР в России.

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