Эксперт прокомментировал список самых непопулярных министров

Правительство РФ ждут изменения.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Федерального Собрания РФ Сергей Неверов раскритиковал работу четырех министерств на встрече с новым председателем правительства Михаилом Мишустиным. В антирейтинг попали Минздрав, Минпросвещение, Минсоцтруда и Минкульт. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что именно эти ведомства и нуждаются в первоочередной "встряске" и "усилении".

Специалисты обратили внимание на то, что послания Владимира Путина как раз касались вопросом здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения. Под ударом оказались главы министерств — В.Скворцова, О.Васильева и М.Топилин. О культуре разговора не было, однако обсуждения отставки В.Мединского идет давно.

По мнению экспертов, ведомства нуждаются если не в уходе министров, то отставки на уровне заместителей и глав подведомственных структур точно.

Напомним, 15 января правительство России подало в отставку после послания Путина.

Фото: government.ru