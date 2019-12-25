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Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию
Сегодня, 10:41
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lesjasap

Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию

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Население РФ в основном оплачивает тариф, ниже экономически обоснованных показателей.

Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился представитель направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов. Специалист подчеркнул, что текущий тарифы на ресурсы в среднем на 30-50 процентов ниже экономически обоснованных.

Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты).

Олег Колобов, эксперт по энергетике 

Напомним,Москва является одним из российских субъектов, потребители которого оплачивают энергию по тарифам, максимально приближенным к экономически обоснованным показателям. Разница в этом субъекте РФ составляет менее одного рубля.

На Сахалине произошло масштабное аварийное отключение электричества.

Фото: Pixabay.com

Теги: жкх, олег колобов, тариф, электроэнергия, энергетика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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