На Сахалине произошло масштабное аварийное отключение электричества

Обесточенными оказались большинство районов острова.

На Сахалине 6 апреля произошло аварийное отключение электричества на подстанции "Южно-Сахалинская". Без света оказались центральные и южные районы острова, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Сахалинэнерго".

Сегодня около 17.40 (9.40 мск) на узловой подстанции "Южно-Сахалинская" произошло отключение системы шин. Это привело к частичному ограничению электроснабжения острова. Частично центральные и южные районы были без света. сообщение "Сахалинэнерго"

Также в организации добавили, что через десять минут после аварии подача электричества была восстановлена для части жителей. Сколько всего сахалинцев лишилось света, не уточняется.

Работы по полной ликвидации аварии продолжаются.

Ранее Путин поручил проработать вопрос о разбросе тарифов на электричество.

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