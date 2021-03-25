В Минобороны рассказали о развитии противовоздушной защите ВВО.

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу напомнил о ракетных системах на Курилах и Сахалине. Об этом чиновник заявил коллегам на заседании военной коллегии. Он уточнил, что ЗРС С-300В4 на Курильских островах, С-400 "Триумф" на Сахалине и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ на Чукотском полуострове обеспечивают Москве прикрытие дальневосточных территорий, начиная от Чукотского до Японских морей.

С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин - на системах С-400, на Чукотке - высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт заявил, что система противовоздушной обороны Восточного военного округа получила необходимое развитие для защиты границ.

Шойгу сообщил о создании нового полка ВДВ в Крыму.

Видео: YouTube / Минобороны России