Также завершается развертывание полка 76-ой дивизии в Псковской области.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о создании нового полка ВДВ в Крыму. Об этом чиновник заявил на заседании коллегии. По информации от спикера, в текущем году армия развернет третий десантно-штурмовой полк в Псковской области, а 56-ю десантно-штурмовая бригада будет переформатирована десантно-штурмовой полк. При этом пунктом для ее постоянной дислокации станет Феодосия.

В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю бригаду в полк с пунктом базирования в Феодосии. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Напомним, что на данный момент пунктом дислокации 56-ой бригады является Камышин, расположенный во Владимирской области. По мнению министра обороны, отечественные силы ВДВ вышли на качественно новый уровень реагирования на угрозы со стороны противников и обеспечение безопасности страны.

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Видео: YouTube / Минобороны России