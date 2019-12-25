Ранее документы рассекретил Анатолий Сердюков.

Российский министр обороны Сергей Шойгу засекретил советские архивы Второй мировой войны. Таким образом чиновник отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова, который рассекретил материалы Красной Армии и Военно-морского флота СССР за период ВОВ.

Напомним, архивы времён Второй мировой войны были рассекречены в июне 2007 года. Отечественные историки получили доступ к многим документам, которые не были опубликованы военными ранее. В мае того же года ученые получили данные о потерях среди граждан СССР за период ВОВ. Благодаря этой информации стало известно о том, что совместные потери советского мирного населения и военных превысили отметку в 8 860 400 человек. Такими сведениями располагает глава Военно-мемориального центра Александр Кирилин.

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Фото: Минобороны России