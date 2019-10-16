Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак

Женщины реже вступают в связи до брака, чем представители сильной половины человечества.

Эксперты рассказали о статистике половых партнеров у россиян до свадьбы. Результатами поделились "РИА Новости" со ссылкой на специалиста из Минздрава России Олега Апохлина.

В среднем у женщин до вступления в брак бывает по одному-двум половым партнерам. У мужчин показатель гораздо выше - по 6-8 партнерш. От первого подобного опыта до вступления в законные узы брака обычно проходит более 10 лет

В ведомстве напомнили, что частая смена половых партнеров ведет к заражению инфекциями. Не все из них бывают достаточно безобидными. Некоторые могут привести и бесплодию.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Durex Russia