Эксперт: красивые номера для авто предложили выставить на аукционы

Инициатива отправлена Владиславом Даванковым на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

Депутаты российской Государственной Думы выступили за создание открытых аукционов, на которых граждане могли бы приобрести "красивые" автомобильные номера. Подобная мера, по мнению автора законодательной инициативы, поможет пополнить федеральный бюджет, не повышая при этом налоги для населения страны. Известно, что предложение внесено вице-спикером нижней палаты парламента от фракции "Новые люди" Владиславом Даванковым. Политик отправил соответствующий запрос на имя заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко. Копия документа попала к журналистам телеканала "360.ru". Депутат отметил, что в РФ ежегодно выдают более четырех миллионов государственных регистрационных номеров для транспортных средств.

Распространена практика продажи „красивых" номеров через коррупционные схемы и серый рынок. По информации из открытых источников, цена за отдельные номера может варьироваться от 30 тысяч рублей до 10 миллионов за штуку, а средняя цена — около 300 тысяч рублей. Вячеслав Даванков, депутат ГД

Напомним, что правил для проведения открытых аукционов по присвоению регистрационных знаков автомобилей в России нет до сих пор, хотя поручение о необходимости их разработки российский президент Владимир Путин, находившийся в тот момент на позиции председателя правительства, дал коллегам из кабинета министров еще в 2010 году. В 2018 году министерство по экономическому развитию опубликовало для публичного обсуждения проект постановления о введении правил проведения аукционов на "красивые" номера. А в декабре 2021-го профильного ведомство отмечало, что продолжают разработку данной инициативы.

Минпромторг: выпуск автомобилей в РФ в январе - мае вырос в 1,5 раза.

Фото: Piter.tv