Эксперт: коронавирус напомнил нам о ценности свободы

Специалисты отметили, что свобода передвижений - это элементарная возможность увидеться с друзьями.

Пандемия коронавируса напомнила о том, насколько людям дороги права и свободы. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Специалисты отметили, что последние десятилетия граждане развитых стран воспринимали их как нечто само собой разумеющееся. Под свободой передвижения теперь понимается не только право путешествовать по миру, а возможность гулять по своему городу. Тоже самое касается и свободы собраний - речь идет не только о политических митингах, но и о встречах с друзьями.

Население по достоинству смогло оценить эти возможности в период кризиса.

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