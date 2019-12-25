Эксперт: интрига президентских выборов в США сохраняется

В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена. Мнения граждан разделились. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что интрига, кто же победит на выборах президента, сохраняется.
По данным опроса Fox News, победителем дебатов стал Трамп. За него проголосовали 74% опрошенных. В опросе CNN 53% оказались за Байдена.
Эксперты обратили внимание на то, что на выборах в 2016-м году Трамп проиграл все три раунда Хилари Клинтон, однако это не помешало ему стать американским лидером.
Напомним, выборы президента США пройдет 3 ноября 2020.
Фото: Fox News
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