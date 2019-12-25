Эксперт: интрига президентских выборов в США сохраняется

Дебаты между кандидатами длились 1,5 часа.

В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена. Мнения граждан разделились. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что интрига, кто же победит на выборах президента, сохраняется.

По данным опроса Fox News, победителем дебатов стал Трамп. За него проголосовали 74% опрошенных. В опросе CNN 53% оказались за Байдена.

Эксперты обратили внимание на то, что на выборах в 2016-м году Трамп проиграл все три раунда Хилари Клинтон, однако это не помешало ему стать американским лидером.

Напомним, выборы президента США пройдет 3 ноября 2020.

Фото: Fox News