  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт: губернатор Архангельской области провалил встречу с Лукашенко
Сегодня, 23:03
60
nadezhda_sib

Эксперт: губернатор Архангельской области провалил встречу с Лукашенко

0 0

Встреча прошла 21 февраля в Минске.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился в Минске с Александром Лукашенко. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", российскому политику не удалось достичь своей цели. 

Орлов заявил о том, что президент РФ предлагает Белоруссии компенсацию в 300 млн долларов за налоговый маневр по нефти. Министр энергетики РФ Александр Новак поправил его: сумма составит около 30-50 млн долларов в год, но не 300 млн. 

Кроме того, Лукашенко недоволен тем, что Россия ограничивает поставки белорусской продукции. Если так будет продолжаться, президент Республики пообещал уйти на китайский рынок. 

Специалисты отметили, что встреча с белорусским лидером была для Орлова шансом показать себя государственным деятелем, однако встреча оказалась не самой удачной. 

Страны продолжают вести переговоры по поводу нефти. 

Фото: president.gov.by

Теги: лукашенко
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии