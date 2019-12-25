Эксперт: губернатор Архангельской области провалил встречу с Лукашенко

Встреча прошла 21 февраля в Минске.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился в Минске с Александром Лукашенко. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", российскому политику не удалось достичь своей цели.

Орлов заявил о том, что президент РФ предлагает Белоруссии компенсацию в 300 млн долларов за налоговый маневр по нефти. Министр энергетики РФ Александр Новак поправил его: сумма составит около 30-50 млн долларов в год, но не 300 млн.

Кроме того, Лукашенко недоволен тем, что Россия ограничивает поставки белорусской продукции. Если так будет продолжаться, президент Республики пообещал уйти на китайский рынок.

Специалисты отметили, что встреча с белорусским лидером была для Орлова шансом показать себя государственным деятелем, однако встреча оказалась не самой удачной.

Страны продолжают вести переговоры по поводу нефти.

Фото: president.gov.by