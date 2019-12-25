Эксперт допустила рост ипотечных ставок выше 10% к концу года

По словам Розенцвет, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам.

Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет сообщила, что ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%. Об этом она заявила РИА Новостям в субботу, 3 июля.

По словам Розенцвет, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам.

Однако корректировка льготной ипотеки позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на нее ранее, в результате чего больше число россиян смогут получить жилье.

Недавно мы писали, что эксперты считают, что цены на недвижимость в Петербурге не сильно поднимутся из-за льготной ипотеки. По итогам прошлого года недвижимость в Петербурге подорожала на 12,6%. В этом году сильного роста цен не ожидают.

Ранее Piter.tv сообщал, что С 18 июня ВТБ начнет выдавать сельскую ипотеку. Ставка по такой ипотеке может составить 2,7% годовых, но есть условие.

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