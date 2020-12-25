С 18 июня ВТБ начнет выдавать сельскую ипотеку

Ставка по такой ипотеке может составить 2,7% годовых, но есть условие.

ВТБ с 18 июня начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека". Ставка при первоначальном взносе от 10% составит 2,7% годовых. В программе в том числе участвуют Сбербанк, Альфа-банк, банки "Центр-инвест", "ДОМ.РФ" и некоторые другие финорганизации.

Отметим, что максимальная сумма кредита по сельской ипотеке составляет 3 млн рублей. Однако есть исключение для Ленобласти, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. В этих регионах лимит по льготной ипотеке равняется 5 млн рублей.

Кредит можно получить на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таунхаусе или многоквартирном доме высотой до 5 этажей на сельских территориях и в маленьких городах, население которых не превышает 30 тысяч жителей.

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