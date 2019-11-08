Эксперт: депутатам Петрозаводска тяжело будет объективно оценить коллегу, оскорбившего пользователя

Депутат резко высказался в сторону одного из комментаторов в социальной сети.

Членам "Единой России" Петрозаводска будет тяжело дать оценку своему коллеге, который накануне оскорбил пользователя социальных сетей. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Депутат Петрозаводского горсовета Александр Анишин назвал "говном очередным" жителя Беломорска, оставившего критический комментарий на странице в соцсетях главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ситуацией заинтересовался ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко. Он осудил слова Анишина и попросил однопартийцев регионального отделения разобраться в ситуации.

По мнению экспертов, принять решение партийцам будет непросто. Дело в том, что Анишин известный и деятельный в Карелии человек. Он является одним из организаторов поискового движения в республике, инициаторов создания меморального кладбища "Курган Славы" и многое другое.

Фото: Александр Анишин / VK