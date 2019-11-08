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Эксперт: депутатам Петрозаводска тяжело будет объективно оценить коллегу, оскорбившего пользователя
Сегодня, 21:56
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nadezhda_sib

Эксперт: депутатам Петрозаводска тяжело будет объективно оценить коллегу, оскорбившего пользователя

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Депутат резко высказался в сторону одного из комментаторов в социальной сети.

Членам "Единой России" Петрозаводска будет тяжело дать оценку своему коллеге, который накануне оскорбил пользователя социальных сетей. Такое мнение высказали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Депутат Петрозаводского горсовета Александр Анишин назвал "говном очередным" жителя Беломорска, оставившего критический комментарий на странице в соцсетях главы Карелии Артура Парфенчикова. 

Ситуацией заинтересовался ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко. Он осудил слова Анишина и попросил однопартийцев регионального отделения разобраться в ситуации. 

По мнению экспертов, принять решение партийцам будет непросто. Дело в том, что Анишин известный и деятельный в Карелии человек. Он является одним из организаторов поискового движения в республике, инициаторов создания меморального кладбища "Курган Славы" и многое другое. 

Фото: Александр Анишин / VK 

Теги: анишин, петрозаводск
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 22:55

Гнать его из партии и дело с концом

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