В его ликвидации участвовали 62 специалиста и 16 единиц техники.

В Петрозаводске ликвидировали пожар на складах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Инцидент произошел вечером 26 января на Повенецкой улице. Поступило сообщение о возгорании в складских помещениях. Общая площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 62 специалиста и 16 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области потушили пожар на складе.

Видео: МЧС Республики Карелия