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В Петрозаводске ликвидировали пожар на складах

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В его ликвидации участвовали 62 специалиста и 16 единиц техники.

В Петрозаводске ликвидировали пожар на складах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Инцидент произошел вечером 26 января на Повенецкой улице. Поступило сообщение о возгорании в складских помещениях. Общая площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. В его ликвидации участвовали 62 специалиста и 16 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области потушили пожар на складе.

Видео: МЧС Республики Карелия

Теги: мчс россии, петрозаводск, пожар, склады
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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