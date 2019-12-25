Депутат Петрозаводского горсовета окрестил жителя Беломорска "говном" из-за критики власти

Детали выступления Александра Анишина приводит издание "Столица на Онего".

Реплика депутата Петрозаводского горсовета Александра Анишина вызвала скандал в соцсетях. Выступая в мэрии по вопросу создания в ней управления общественных связей, депутат назвал "говном очередным" жителя Беломорска, оставившего критический комментарий на странице в соцсетях главы Карелии Артура Парфенчикова.

Анишин рассказал, что с негативными комментариями должны бороться "зубры пиара", приведя пример того, как на пост Парфенчикова об открытии музея в Беломорске его житель ответил в комментариях, что в городе больше "нечего делать", кроме того как строить музеи. Глава Карелии ответил недовольному местному жителю в комментариях.

"И там какое-то, значит, извиняюсь за выражение, говно очередное пишет, что вот "нечего делать больше в Беломорске, осталось только построить музей", – посетовал он.

Он отметил, что "вот так вот расшибает прямо вот этих всех, которые бездельники, пишут". Кроме того, Анишин указал на негативную статью самого издания "Столица на Онего", посвященную протесту жителей Петрозаводска против вырубки деревьев в парке "Каменный бор". Депутат добавил, что существует часть населения, которая не обратилась в администрацию и "мутит воду", "занимаются дешевым пиаром" и "начинает раскачивать ситуацию".

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