Эксперт: что принесут "важные выводы" Трампа

Вчера в Хельсинках (Финляндия) состоялась встреча лидеров США и России

Вчера в Хельсинках состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа в формате тет-а-тет. Лидеры держав обсуждали вопросы ядерного нераспространения, экономики, Украины, ситуацию в Сирии, а также ряд других тем. По словам Трампа, "Россия и США сближаются по Сирии".

Он назвал встречу "хорошим началом" для создания дружеской атмосферы "сотрудничества и мира" между Москвой и Вашингтоном. Так же он назвал Владимира Путиным "очень и очень сильным президентом" и остался доволен встречей.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог-американист Виктория Журавлева считает, что встреча Трампа и Путина упростит поиск решения накопившихся проблем между странами. Об этом рассказывает ФБА "Экономика Сегодня".

"Лидеры явно обсудили всю повестку, которую хотели обсудить. Что из нее будет реализовано, сейчас очень сложно сказать, но скорее всего, они сосредоточатся на каких-то прикладных и наиболее очевидных вещах. В первую очередь, вероятно, будет активизирован диалог по Сирии на уровне военных структур. Какое-то взаимопонимание здесь у стран, как и у лидеров, есть. Скорее всего, мы увидим активизацию диалога по стратегическим вооружениям. Стороны могут попытаться возобновить работу по соглашениям о нераспространении ядерного оружия и подготовке к следующему СНВ, но это уже долгосрочный процесс. Сейчас надо дождаться результатов выборов в США, от которых зависит останется ли конгресс под контролем республиканцев или нет" - Виктория Журавлева

Эксперт утверждает, что несмотря на обвинения Трампа в том, что он "сдал позиции США", вряд ли он теперь перестанет критиковать Россию. Сам американский лидер не считает, что он как-то "подвел" страну.

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