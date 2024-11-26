Эксперт: цены на рыбу вырастут после запрета на вылов воблы

Александр Савельев напомнил о достаточном вылове рыбы в России.

Россия имеет доступ к 14 морям, поэтому дефицита рыбной продукции в стране не будет. Соответствующее заявление сделал в интервью для телеканала "360.ru" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Таким образом эксперт прокомментировал недавних запрет властей на вылов воблы. Специалист в программе указал, что в течение последних 20 лет в стране нельзя было ловить иваси, однако это не оказало сильного влияния на отрасль, а теперь этот вид рыбы снова продается.

Воблу запретили ловить, но это бывает. И иваси 20 лет не ловили, а сейчас запас вновь пополняется. Дефицит рыбы нас не ждет ни при каких обстоятельствах. <…> Уж чего-чего, а рыбы у нас вдоволь. Александр Савельев, эксперт

Александр Савельев предположил, что цены на рыбу вырастут по ряду причин, но не из-за дефицита товара. Эксперт указал зрителям на проблему, возникшую с добычей лососевых пород. В 2024 году местные рыбаки поймали в три раза меньше красной рыбы, чем фиксировалось в прошлом году. ранее официальные Рыбного союза опровергли информацию о повышении цен на рыбу перед новогодними праздниками. Специалисты уточнили, что что стоимость этих продуктов сохранится на прежнем уровне до конца текущего года.

Эксперт: российский рынок заполнили искусственно выращенные морепродукты.

Фото и видео: 360.ru