Эксперт: Японская "изоляция" от Ирана пойдет на пользу России и Китаю

Япония в опасении попасть под санкции США решила "откреститься" от иранской нефти

В Токио заявили, что японские национальные нефтяныые корпорации подотавливаются к полному отказу от импорта нефтепродуктов из Ирана. Такое решение принимается во избежание попадания в санкционный список США. Полностью ограничить ввоз иранской нефти в стране планируется уже в октябре.

В качестве альтернативных партнеров Япония рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Происходящее выгодно Китаю - благодаря своей антиштатской политике, в их интересы не входит поддержание санкций против Ирана. Более того, благодаря надежному партнерству Пекин получает скидку в 30% от биржевой стоимости нефти от Ирана.

"Для Китая поэтому нет ни политического, ни экономического смысла поддерживать санкции США – они КНР выгодны. Откажутся ли от иранской нефти страны Европы – пока непонятно. Ряд компаний ЕС покинул Иран, но это еще не показатель. Европа – важный рынок для Тегерана. Однако и мир уже изменился – диктат США уже не встречает былой всеобъемлющей поддержки, даже прямые союзники Штатов уже не столь однозначны в солидарности. Безоговорочно Вашингтон поддерживают такие страны, как Япония и Южная Корея – когда на твоей территории размещены военные базы США, говорить о самостоятельности не приходится" - рассказывает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов ФБА "Экономика Сегодня"

России санкционный сценарий против Тегерана тоже играет "на руку", так как дает в перспективе возможность переориентации нефтяного рынка в свою пользу.

"Любое осложнение взаимоотношений мира с Ираном руками США вызовет переориентацию нефтяного рынка – цена барреля пойдет вверх, а у России также появятся возможности повысить поставок из-за образовавшегося дефицита. Китай и вовсе сейчас хлопает в ладоши от счастья – он из-за возвращения санкций к Тегерану вновь получает дешевую нефть. То есть американские санкции дают определенные возможности очень много игрокам. На фоне всей этой крупной геополитической игры отказ какой-то Японии от иранской нефти – лишь рядовое событие, не способное что-то поменять фундаментально. Осенью, когда вступят в силу санкции к Тегерану, станет ясно, кто и в какой мере готов поддерживать Штаты, а кто саботирует санкции. Итогом этого процесса станут определенные перемены на мировом нефтяном рынке, что скажется на барреле, скорее всего, ростом его цены" - Александр Фролов

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