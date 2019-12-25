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Эксперт: Трамп может встать в один ряд с великими американскими военными лидерами
Сегодня, 22:25
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nadezhda_sib

Эксперт: Трамп может встать в один ряд с великими американскими военными лидерами

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Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября 2020.

От того, какая ситуация будет с коронавирусом в США к президентским выборам, зависит дальнейший статус Дональда Трампа. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер"

По данным университета Джона Хопкинса, от коронавируса в США на 29 апреля погибли более 59 тыс. человек. Это больше, чем число погибших в войне во Вьетнами (58 тыс. человек). Для страны это стало одним из крупнейших бедствий за всю историю. 

Специалисты заметили, что если к президентским выборам Трамп победит коронавирус, то он окажется в одном ряду с великими американскими военными лидерами. А если провалится, то войдет в список виновников вьетнамского позора. Выборы намечены на 3 ноября. 

Фото: Дональд Трамп / Instagram 

Теги: выборы в сша, дональд трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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