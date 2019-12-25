Эксперт: Трамп может встать в один ряд с великими американскими военными лидерами

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября 2020.

От того, какая ситуация будет с коронавирусом в США к президентским выборам, зависит дальнейший статус Дональда Трампа. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По данным университета Джона Хопкинса, от коронавируса в США на 29 апреля погибли более 59 тыс. человек. Это больше, чем число погибших в войне во Вьетнами (58 тыс. человек). Для страны это стало одним из крупнейших бедствий за всю историю.

Специалисты заметили, что если к президентским выборам Трамп победит коронавирус, то он окажется в одном ряду с великими американскими военными лидерами. А если провалится, то войдет в список виновников вьетнамского позора. Выборы намечены на 3 ноября.

Фото: Дональд Трамп / Instagram