Эксперт: США находится на распутье целесообразности введения новых антироссийских санкций

WSJ недавно заявили, что Россия смогла снизить влияние доллара на свою экономику, однако полная дедолларизация, утверждает издание, затруднительно

Исходя из антироссийской риторики со стороны США, проявляющейся в санкциях, бьющих по рублю, Россия ведет политику дедолларизации. The Wall Street Journal уже заметили эффект отказа от доллара, однако замечают, что завершение процесса станет крайне проблематичным для РФ. В частности, замечает издание, неудобства связаны с тем, что преимущественно Россия экспортирует нефть и газ, по которому чаще всего расчет идет именно в долларах.

Собеседник ФБА "Экономика Сегодня" Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников отметил, что в США ведутся расхождения видения целесообразности объявления новых антироссийских санкций. В частности, демократы Палаты представителей США настроены на ужесточение санкций, а Минфин США неоднократно высказывался, что усиление режима санкций является нецелесообразным и наносит удар по Вашингтону.

""В данной публикации существует двойное дно – все подобные материалы в американских изданиях имеют след внутренней политики США, где сейчас идет обширная дискуссия по поводу усиления антироссийских санкций. Тем более, что с начала 2018 года в Конгрессе было принято порядка 13 законодательных актов, направленных на ужесточение санкционного режима. С другой стороны, Минфин США уже несколько раз высказывался о том, что усиление режима санкций в отношении России является нецелесообразным для Вашингтона и даже вредным для американских инвесторов." - Никита Масленников

Фото: pixabay