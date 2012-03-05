Эксперт Ространснадзора заявил, что сбор на ремонт аэродромов ударит по билетам

По его словам, решение брать за ремонт деньги с авиакомпаний, которые находятся в сложном положении, является несвоевременным.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что сбор на ремонт российских аэродромов ударит по билетам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, капитальный ремонт аэродромов, который не проводили около 30 лет, является необходимой мерой. При этом Смирнов считает несвоевременным решением брать за это деньги с авиакомпаний, которые и без того находятся в сложном положении.

Также представитель Ространснадзора подчеркнул, что их расходы на содержание самолетов выросли в несколько раз на фоне доставки запчастей через параллельный импорт. Он подчеркнул, что авиакомпаниям придется повысить цены на билеты, чтобы иметь заработок, но это приведет к снижению пассажиропотока.

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Фото: Piter.tv