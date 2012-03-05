Эксперт Ространснадзора заявил, что сбор на ремонт аэродромов ударит по билетам

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что сбор на ремонт российских аэродромов ударит по билетам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, капитальный ремонт аэродромов, который не проводили около 30 лет, является необходимой мерой. При этом Смирнов считает несвоевременным решением брать за это деньги с авиакомпаний, которые и без того находятся в сложном положении.
Также представитель Ространснадзора подчеркнул, что их расходы на содержание самолетов выросли в несколько раз на фоне доставки запчастей через параллельный импорт. Он подчеркнул, что авиакомпаниям придется повысить цены на билеты, чтобы иметь заработок, но это приведет к снижению пассажиропотока.
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Фото: Piter.tv
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