Эксперт: Путин строго придерживается своей тактики

Президент стремится максимально сохранить рабочие места.

В среду, 15 апреля, президент РФ озвучил новый пакет мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что Владимир Путин придерживается своей тактики.

Речь идет о приоритете, который был заявлен главой государства 25 марта, а именно — занятости населения. Меры поддержки предназначены тем, кто сохраняет рабочие места.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, с начала 2020 года выросло на 44 тысячи человек и теперь составляет 735 тысяч.

Путин заявил, что кредиты на выплату зарплат для бизнеса сделают доступнее.

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