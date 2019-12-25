Эксперт: "Правительство Мушистина начинало работу в другой реальности"

Депутаты Госдумы смогут впервые воспользоваться расширенными полномочиями.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера. Это будет первый раз, когда депутаты будут утверждать отдельных министров. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что правительство Мишустина начинало работу в другой реальности.

На момент начала работы поправки в Конституцию еще были не одобрены, и полномочия между ветвями власти были распределены иначе. Кроме того, еще не началась пандемия коронавируса, и перед правительством ставились другие задачи.

Например, от коронавируса в транспортной сфере наиболее сильно пострадали пассажирские перевозки, при этом восстанавливаться они будут минимум пару лет. Логично, что этим процессом займется выходец из "Аэрофлота", который как никто понимает понимает данную специфику. сказали эксперты.

Накануне мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин сегодня отправит в отставку четырех министров. Постов лишились министр транспорта Евгений Дитрих, Дмитрий Кобылкин из Минприроды, министр строительства Владимир Якушев и глава Минэнерго Александр Новак.

О том, кого предложил Мишустин сделать новыми министрами, можно прочитать здесь.

Фото: goverment.ru