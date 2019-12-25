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Эксперт: "Поляки смахнули пыль с заготовки десятилетней давности"
Сегодня, 17:43
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nadezhda_sib

Эксперт: "Поляки смахнули пыль с заготовки десятилетней давности"

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Речь идет о катастрофе под Смоленском, о которой вспомнили польские власти.

Прокуратура Польши хочет арестовать троих российских авиадиспетчеров, которые дежурили в день авиакатастрофы под Смоленском в апреле 2010-го года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что поляки просто смахнули пыль с заготовки десятилетней давности.

Эксперты отметили, что негативный фон в отношении России хотят подогреть перед встречей глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет 21-го сентября. 

Европарламент уже попросил их о санкциях в отношении России и поддержание накала страстей должно склонить дипломатов к более решительным действиям.

отметили эксперты. 

Сегодня Европарламент одобрил введение санкций против Лукашенко. 

Фото: СК России

Теги: авиакатастрофа, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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