Эксперт: "Поляки смахнули пыль с заготовки десятилетней давности"

Речь идет о катастрофе под Смоленском, о которой вспомнили польские власти.

Прокуратура Польши хочет арестовать троих российских авиадиспетчеров, которые дежурили в день авиакатастрофы под Смоленском в апреле 2010-го года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что поляки просто смахнули пыль с заготовки десятилетней давности.

Эксперты отметили, что негативный фон в отношении России хотят подогреть перед встречей глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет 21-го сентября.

Европарламент уже попросил их о санкциях в отношении России и поддержание накала страстей должно склонить дипломатов к более решительным действиям. отметили эксперты.

Сегодня Европарламент одобрил введение санкций против Лукашенко.

Фото: СК России