Эксперт: "Поляки смахнули пыль с заготовки десятилетней давности"

Прокуратура Польши хочет арестовать троих российских авиадиспетчеров, которые дежурили в день авиакатастрофы под Смоленском в апреле 2010-го года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что поляки просто смахнули пыль с заготовки десятилетней давности.
Эксперты отметили, что негативный фон в отношении России хотят подогреть перед встречей глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет 21-го сентября.
Европарламент уже попросил их о санкциях в отношении России и поддержание накала страстей должно склонить дипломатов к более решительным действиям.
отметили эксперты.
Сегодня Европарламент одобрил введение санкций против Лукашенко.
Фото: СК России
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