Эксперт: Почему Fitch понизило рейтинги "Нафтогаза"

Международное рейтинговое агентство также заявило, что у "Нафтгаза" вряд ли получится получить деньги от "Газпрома"

Международное рейтинговое агентство Fitch выразило сомнения в способностях "Нафтогаза" получить денежные средства, определенные к взысканию арбитражом Стокгольма ($2,56 млрд), от "Газпрома". Эти деньги российский нефтянник должен был выплатить за недопоставку газа на транзит.

Вместе с тем агентство понизило рейтинг еврооблигаций "Нафтогаза", которые должны быть выпущены в форме кредитных нот (LPN). Они получили предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "B-". Также был установлен рейтинг восстановления активов - RR4.

По мнению собеседника ФБА "Экономика Сегодня" заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, проблема заключается в собственных долгах "Нафтогаза" и в относящихся к ним госгарантиях. Это создет комплексную проблему платежеспособности корпорации.

"Fitch сомневается, что они смогут взыскать денежные средства с "Газпрома", но проблема здесь не столько в самих деньгах, которые "Нафтогаз" сможет или не сможет получить от российской компании. Проблема в тех долгах, которые есть у самого "Нафтогаза", и в госгарантиях, которые относятся к значительной части этих долгов. Речь идет о комплексной проблеме платежеспособности этой компании. Попытки получить от "Газпрома" средства в размере 2,5 млрд долларов являются лишь частным случаем в целой череде финансовых неурядиц "Нафтогаза". Отмечу, что украинская компания стала два года назад демонстрировать чистую прибыль, чего не было ранее. Но какой ценой? Во-первых, самой главной статьей их доходов остаются транзитные платежи от "Газпрома" в размере от 2,5 до 3 млрд долларов. А во-вторых, они перекладывают значительную часть убытков на свои дочерние общества. В итоге сам "Нафтогаз" остается в прибыли, а "дочки", типа компании "Укргаздобыча", терпят убытки" - Александр Фролов

Арбитражный суд Стокгольма в марте удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по взысканию $4,673 млрд за недопоставку газа. Однако позже российский нефтянник выступил со встречными требования и понизил сумму выплаты до $2,56 млрд. Следом "Газпром" разорвал все контракты с украинским "Нафтогазом".

Фото: biz.censor.net.ua