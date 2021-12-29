Эксперт Переславский объяснил, почему бензин в США стоит дешевле, чем в России

Это зависит от налоговой составляющей. В США на всевозможные налоги и акцизы приходится около 20% стоимости бензина в розницу, а в России – почти 70%.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследования CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством "Прайм" объяснил, почему бензин в России может стоить дороже, чем в США.

По мнению эксперта, это зависит от налоговой составляющей. В США на всевозможные налоги и акцизы приходится около 20% стоимости бензина в розницу, а в России – почти 70%. На территории США заинтересованы в развитии добывающих компаний. Во время пандемии на эти нужды инвестировали дополнительные средства. На сегодняшний день страна покрывает лишь половину потребности в топливе и хочет выйти на уровень 65-70%. Что касаемо России, то здесь себестоимость добычи нефти выше. Компаниям приходится тратить деньги на логистику, разведку, бурение.

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