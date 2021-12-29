FT: Евросоюз введет санкции против 27 россиян в случае агрессии против Украины

Представители дипломатии настаивают на расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса. Несколько стран, во главе с Польшей, предложили добавить в список 55 представителей России.

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении 27 россиян в случае гипотетической "агрессии" России против Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц.

С данной инициативой выступила дипломатическая служба Евросоюза. Представители дипломатии настаивают на расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса. Несколько стран, во главе с Польшей, предложили добавить в список 55 представителей России. В публикации уточняется, что предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации.

Напомним, что на Западе постоянно звучат утверждения о возможном "вторжении" России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков несколько раз утверждал, что эти предположения являются "безосновательным нагнетанием напряженности".

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции будут иметь "глобальные последствия". Новый пакет санкций затронет людей и компании в финансовом секторе.

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