Эксперт Минздрава заявил о необходимости сократить срок действия QR-кодов

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев заявил о необходимости сократить срок действия QR-кодов. Об этом он рассказал в прямом эфире официального сообщества Ямало-Ненецкого автономного округа в социальной сети "ВКонтакте".
Токарев уточнил, что сертификат о вакцинации действует год с момента получения всей дозы вакцины. Он также добавил, что сертификат был рассчитан на уханьский штамм COVID-19.
Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена.
Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО
Ранее Песков призвал ориентироваться на официальную информацию по вопросу нерабочих дней.
Видео: VK / Ямало-Ненецкий автономный округ
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