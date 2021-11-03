Эксперт Минздрава заявил о необходимости сократить срок действия QR-кодов

Эта работа будет проведена в ближайшее время.

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев заявил о необходимости сократить срок действия QR-кодов. Об этом он рассказал в прямом эфире официального сообщества Ямало-Ненецкого автономного округа в социальной сети "ВКонтакте".

Токарев уточнил, что сертификат о вакцинации действует год с момента получения всей дозы вакцины. Он также добавил, что сертификат был рассчитан на уханьский штамм COVID-19.

Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена. Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО

Ранее Песков призвал ориентироваться на официальную информацию по вопросу нерабочих дней.

Видео: VK / Ямало-Ненецкий автономный округ