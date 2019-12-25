Эксперт Минко: малоимущие россияне могут претендовать на льготы при оплате услуг ЖКХ

Минко объяснил, как можно не платить за капремонт.

Эксперт заявил, что малоимущие россияне могут претендовать на льготы при оплате услуг ЖКХ. Такой информацией с журналистами "Прайм" поделился глава ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко. Он назвал способ для россиян меньше платить за коммунальные услуги. Некоторые граждане РФ имеют возможность получать материальную помощь от властей при оплате ЖКХ, а также переложить на государственный бюджет оплату взносов на капитальный ремонт. В последнем случае речь идет о ситуации, если человек проживает в муниципальном жилье.

Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ. Сергей Минко, эксперт

Напомним, что за первый квартал текущего года задолженность россиян по ЖКХ увеличилась до 1,33 трлн рублей. Этот показатель на 5,9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Фото: Piter.tv