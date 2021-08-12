Новый вице-губернатор Ленобласти по строительству рассказал о судьбе проблемных ЖК "Петростроя"

Донорством "Петростроя" займётся девелопер "Самолёт".

В администрации Ленинградской области прошло совещание, посвященное проблеме обманутых дольщиков, долгостроев Ленобласти в целом и проблемным ЖК компании "Петрострой" в частности. Главной новостью стало сообщение о готовности девелопера "Самолет" стать донором "Петростроя" и профинансировать завершение строительства многострадальных ЖК в Ленобласти.

Соглашение о сотрудничестве планируется подписать о конца следующей недели, а строительство должно начаться до середины сентября. С информацией об этом выступил и.о. зампреда правительства Евгений Барановский.

Новый вице-губернатор также пообщался и с дольщиками ЖК "Северный вальс", уже две недели пикетирующими здание областной администрации.

Евгений Барановский был назначен на должность вице-губернатора Ленобласти по строительству и ЖКХ после того, как прежний глава Михаил Москвин ушел с этого поста в Представительство 47 региона при Правительстве РФ.