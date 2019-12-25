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Эксперт: "Любой бизнес должен думать о выстраивании отношений с жителями"
Сегодня, 9:26
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nadezhda_sib

Эксперт: "Любой бизнес должен думать о выстраивании отношений с жителями"

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Ситуацией заинтересовался президент.

Накануне Владимир Путин поручил проверить законность продажи пакет "Башкирской содовой компании" в частные руки. Именно эта организация собиралась начать разрабатывать шихан Куштау, пока не столкнулась с противостоянием со стороны экологов и местных жителей. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что любой бизнес должен думать о том, как выстраивать отношении с местными жителями той территории, на которой собираешься вести свою деятельность. 

Кроме того, эксперты обратили внимание на тот факт, что если бы компания не настроила против себя местных жителей, о ней бы никто и не узнал, в частности президент. 

Глава Башкирии считает, что спасти ситуацию можно, выкупив у компании контрольный пакет акций.

Фото: Википедия 

Теги: башкирия, шихан куштау
Категории: Лента новостей, Новости России,

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