Эксперт: "Любой бизнес должен думать о выстраивании отношений с жителями"

Ситуацией заинтересовался президент.

Накануне Владимир Путин поручил проверить законность продажи пакет "Башкирской содовой компании" в частные руки. Именно эта организация собиралась начать разрабатывать шихан Куштау, пока не столкнулась с противостоянием со стороны экологов и местных жителей. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что любой бизнес должен думать о том, как выстраивать отношении с местными жителями той территории, на которой собираешься вести свою деятельность.

Кроме того, эксперты обратили внимание на тот факт, что если бы компания не настроила против себя местных жителей, о ней бы никто и не узнал, в частности президент.

Глава Башкирии считает, что спасти ситуацию можно, выкупив у компании контрольный пакет акций.

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