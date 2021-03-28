Британский специалист рассказал о том, что Европа и Киев пытаются повторить сценарий минских соглашений.

Создание "специального трибунала по Украине", инициированное Советом Европы, Европейским союзом и киевским режимом, может сорвать возможные мирные договоренности между Россией и Украиной в Стамбуле. Соответствующее заявление сделал британский публицист, преподаватель политологии из Католического института Вандеи Джон Лафлэнд, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в рамках сессии "Юридическая агрессия Запада против России: актуальные вызовы и способы противодействия".

Создание "трибунала" - это институциональная мина замедленного действия, предназначенная для того, чтобы в будущем разрушить любое временное соглашение, которое может быть достигнуто на переговорах в Стамбуле. Джон Лафлэнд, иностранный аналитик

Эксперт из Соединенного королевства указал аудитории на то, что согласно сведения от Европейской комиссии, юрисдикция "трибунала" будет "осуществляться из Украины". По сути это сделает его национальным органом. Речь идет о том, что страна может сделать с мирным договором тоже самое, что в 2015 году с Минскими соглашениями. На дипломатическом уровне, в том числе в рамках переговоров в турецкой столице, киевский режим использует язык мира, но в юридической плоскости предпринимает прямо противоположные шаги - создает "трибунал" и тем самым проводит "правовую войну".

Экс-депутат Рады намерен инициировать трибунал по преступлениям стран НАТО.

Фото и видео: ПМЮФ-2025