Андрей Деркач напомнил о странах, пострадавших от деятельности НАТО.

Бывший украинский депутат из Верховной рады Андрей Деркач заявил, что намерен инициировать международный трибунал по преступлениям стран НАТО. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для белорусского государственного информационного агентства "Белта". Иностранец добавил, что вопрос создания международного трибунала уже перезрел в обществе, работа над проблемой ведется.

Сначала это может быть создание международного реестра террористов и спонсоров терроризма, международного реестра ущерба от деятельности стран НАТО… Это и Сербия, и Афганистан, Ирак, страны Северной Африки, Сирия… Это миллионы людей, которые пострадали от деятельности НАТО. Андрей Деркач, экс-депутат Украины

Андрей Деркач добавил, что в настоящее время формируется база для организации справедливого международного правового разбирательства по расследованию фактов терроризма, военных преступлений, коррупции, преступлений против свободы слова, прав человека странами-членами НАТО. Политик добавил, что также речь ведется о подрыве Североатлантическим альянсом авторитета государств в мировом сообществе и прямых угрозах для сферы безопасности отдельных стран и целых геополитических регионов". Спикер отметил, что обществу предстоит "вписать" такой международный трибунал в национальное и международное законодательство.

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Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА