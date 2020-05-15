Кишечную палочку из полуфабрикатов можно "убить" на горячей скороводе

При заморозке бактерия "засыпает".

На днях Роскачество проверило магазинные замороженные блины с мясом, обнаружив в продуктах нескольких марок кишечную палочку. Глава петербургской организации "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий дал советы по правильной готовке подобных полуфабрикатов. Советами он поделился в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт напомнил, что кишечная палочка не боится минусовой температуры и попросту "засыпает" при заморозке, поэтому в разморозившемся продукте она вновь активизируется. Готовить полуфабрикаты нужно путем термической обработки, особенно эффективна в этом случае будет горячая сковорода или духовка, а не, например, микроволновка. Палочка погибнет после 10 минут в "сауне" в 90-100 градусов. Замороженные продукты с мясом, отметил Вишневецкий, нужно особенно тщательно обрабатывать термически.

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