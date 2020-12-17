В магазинных блинах с мясом нашли кишечную палочку

Стоимость товара составила от 11,4 до 137 рублей за 100 г.

Сотрудники Роскачества в честь Масленицы проверили замороженные блины с мясом, которые лежат на прилавках российских магазинов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Всего проверили блины 20 наиболее популярных торговых марок. Все они были произведены на территории России. Закупочная стоимость составила от 11,4 до 137 рублей за 100 г товара. Блины исследовались по 513 показателям.

В результате в блинах четырех торговых марок нашли следы антибиотиков. В трех обнаружили бактерии кишечной палочки, еще в одной – превышение по содержанию энтерококков. Кроме того, некоторые производители заменили один вид мяса на другой, более дешевый. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте Роскачества.

Фото: pixabay.com