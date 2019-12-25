Эксперт: "Чехи много чему нехорошему могут научить белорусскую оппозицию"

Отмечается, что у чехов большой опыт в разведке.

Александр Лукашенко обвинил Чехию в том, что она является "кукловодом" протестов в Белоруссии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что если это так, то у чехов хорошая разведка.

То, что у чехов мощные разведслужбы, последний раз нам напомнили во время дела Сафронова. Кроме того, сам термин "бархатная революция" изначально относился к событиям в Чехословакии в 1989 году, а уже затем стал обозначать сам тип переворота. сказали эксперты.

В связи с этим Чехия является "идеальным опорным пунктом" для американцев. Кроме того, именно там располагаются офисы различных публичных организаций, в том числе редакций "Радио Свободы" и "Реального времени".

Так что чехи знают, умеют, практикуют и действительно много чему нехорошему могут научить белорусскую оппозицию. заключили эксперты.

Ранее премьер-министр Чехии заявил о том, что в Белоруссии необходимо вновь провести выборы.

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