Эксперимент: выбираем цвет для "Эрмитажа"

Канал Piter.TV представил, как мог бы выглядеть главный музей Санкт-Петербурга в различных цветовых схемах.

Накануне стало известно, что в ближайшем будущем стены "Эрмитажа" сменят светло-зеленый цвет на более мягкий оттенок салатового цвета. Об этом официально заявило руководство крупнейшего музея страны. Канал Piter.TV решил устроить собственный эксперимент на эту тему. Мы подобрали свою палитру красок для исторического здания на Дворцовой площади. Все они так или иначе опираются на архитектурные традиции XVIII-XIX веков.

Итак, бордовый (один из родных аутентичных цветов Эрмитажа):

Сливочный:

Эрмитаж в охре:

Голубой, цвет петербургского неба:

Напомним, что изначально Зимний дворец тоже был не зеленым, а охристо-серым. Его перекрасили в зеленые тона только в середине XX века.

Фото: Shutterstok / Katvic; Piter.TV, Евгений Рыбкин