Мишустин анонсировал эксперимент по переводу микробизнеса на новый налоговый режим

Эксперимент продлится около шести лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина анонсировал эксперимент по переводу микропредприятий на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Пилотный проект поручил запустить президент страны Владимир Путин.

Эксперимент продлится около шести лет, заявил Мишустин. В нем примут участие организации и ИП, годовой доход которых не превышает 60 миллионов рублей, а численность сотрудников – пяти человек. О желание поучаствовать заявили в Калужской области и Татарстане.

Мишустин подчеркнул, благодаря новой системе общение бизнеса с государством будет существенно облегчено. Участникам не придется тратить время на подготовку и подачу налоговых деклараций, потому что все расчеты будут производиться автоматически.

Российские власти рассчитывают, что данное нововведение позитивно скажется на деятельности микропредприятий, так как приведет к снижению непроизводственных издержек. По словам Мишустина, свободные средства и время могут быть потрачены на развитие бизнеса.

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Фото: Правительство РФ