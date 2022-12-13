На Пискарёвском кладбище проведут интерактивную экскурсию

Мероприятие пройдёт 8 мая в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

8 мая на Пискарёвском мемориальном кладбище состоится театрально-интерактивная экскурсия ""Это нужно не мертвым, это надо живым!". Мероприятие будет посвящено 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в администрации мемориального кладбища.

Экскурсия стартует в 17:00. В ней будут задействованы артисты Театра драмы имени Ольги Берггольц и военно-поискового отряда "Рейд". Как отметили представители кладбища, идеей проекта стал поиск новых возможностей передачи памяти о подвигах жителей блокадного Ленинграда при помощи визуального погружения.

Так, благодаря актерам были созданы образы героев, "одетых в гранит", они стали живым рефреном, деликатно включившись в экскурсионное сопровождение. Проект призван привлечь внимание и интерес молодого поколения к истории города и страны. подчеркнули в администрации мемориального кладбища

Аудиосопровождение экскурсии организовано при участии народного артиста РФ Николая Бурова, а также актёров: Юрия Загребнева, Николая Клочьева, Валентины Лифановой. Режиссером мероприятия выступила Анна Загребнева.

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Фото: Администрация Петербурга (архив)