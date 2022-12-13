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В Ленобласти появится гостиная Штакеншнейдера
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В Ленобласти появится гостиная Штакеншнейдера

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На территории бывшей усадьбы семьи Штакеншнейдера в деревне Мыза-Ивановка Гатчинского района установили памятную табличку с QR-кодом, который ведет на сайт об истории здания. В планах – построить новый павильон, в котором расположится экспозиция для туристов.

Автономная некоммерческая организация "Гатчинская мельница" благоустроит имение архитектора Штакеншнейдера. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

На территории бывшей усадьбы семьи Штакеншнейдера в деревне Мыза-Ивановка Гатчинского района установили памятную табличку с QR-кодом, который ведет на сайт об истории здания. В планах – построить новый павильон, в котором расположится экспозиция для туристов.

В здании планируется разместить аутентичные вещи, которые создадут атмосферу XIX века. Экскурсия для туристов будет проходить во время чаепития в гостиной Штакеншнейдера – гостям расскажут о жизни великого архитектора, который построил Мариинский дворец и Дворец Белосельских-Белозерских.

Частью экспозиции также станет уголок чертежника, каким он мог бы быть во время жизни архитектора – его рабочее место и инструменты: рейсшины, рейсфедеры, линейки. На стенах музея будут представлены фрагменты рисунков и подлинные фотографии семьи Штакеншнейдера. Организация "Гатчинская мельница" продолжит сотрудничать с  другими музеями, связанными с историей жизни Андрея Штакеншнейдера – Мариинским дворцом,  Царскосельским лицеем и Эрмитажем.

Фото: ВКонтакте/ Мельница Штакеншнейдера

Теги: туристы, штакеншнейдер
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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