В Ленобласти появится гостиная Штакеншнейдера

На территории бывшей усадьбы семьи Штакеншнейдера в деревне Мыза-Ивановка Гатчинского района установили памятную табличку с QR-кодом, который ведет на сайт об истории здания. В планах – построить новый павильон, в котором расположится экспозиция для туристов.

Автономная некоммерческая организация "Гатчинская мельница" благоустроит имение архитектора Штакеншнейдера. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

На территории бывшей усадьбы семьи Штакеншнейдера в деревне Мыза-Ивановка Гатчинского района установили памятную табличку с QR-кодом, который ведет на сайт об истории здания. В планах – построить новый павильон, в котором расположится экспозиция для туристов.

В здании планируется разместить аутентичные вещи, которые создадут атмосферу XIX века. Экскурсия для туристов будет проходить во время чаепития в гостиной Штакеншнейдера – гостям расскажут о жизни великого архитектора, который построил Мариинский дворец и Дворец Белосельских-Белозерских.

Частью экспозиции также станет уголок чертежника, каким он мог бы быть во время жизни архитектора – его рабочее место и инструменты: рейсшины, рейсфедеры, линейки. На стенах музея будут представлены фрагменты рисунков и подлинные фотографии семьи Штакеншнейдера. Организация "Гатчинская мельница" продолжит сотрудничать с другими музеями, связанными с историей жизни Андрея Штакеншнейдера – Мариинским дворцом, Царскосельским лицеем и Эрмитажем.

Фото: ВКонтакте/ Мельница Штакеншнейдера