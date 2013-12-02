Судьба трех кораблей русского флота так или иначе связана с Арктикой.

Экскурсионный маршрут в честь 115-летия подводного флота России представили в Петербурге. Об этом в субботу, 20 марта, порталу ТАСС рассказал секретарь Комиссии географии океана Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества Александр Ингилевич.

Маршрут получит название "Три корабля-легенды российского флота". Туристы посетят крейсер "Аврора", ледокол "Красин" и подводную лодку Д-2 "Народоволец". Ингилевич отметил, что служба всех трех уникальных кораблей связана связана с Арктикой.

На борту крейсера "Аврора" в Петербурге более 20 ребят принесли клятву юнармейца.

Фото: Piter.tv