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Экскурсионный маршрут в честь 115-летия подводного флота России представили в Петербурге
Сегодня, 19:58
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Экскурсионный маршрут в честь 115-летия подводного флота России представили в Петербурге

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Судьба трех кораблей русского флота так или иначе связана с Арктикой.

Экскурсионный маршрут в честь 115-летия подводного флота России представили в Петербурге. Об этом в субботу, 20 марта, порталу ТАСС рассказал секретарь Комиссии географии океана Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества Александр Ингилевич.

Маршрут получит название "Три корабля-легенды российского флота". Туристы посетят крейсер "Аврора", ледокол "Красин" и подводную лодку Д-2 "Народоволец". Ингилевич отметил, что служба всех трех уникальных кораблей связана связана с Арктикой. 

На борту крейсера "Аврора" в Петербурге более 20 ребят принесли клятву юнармейца. 

Фото: Piter.tv

Теги: корабли, россия, экскурсия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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