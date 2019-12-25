Общая аудитория портала "Культура.РФ" в 2020 году выросла более чем в два раза.

Экскурсии по "Музею Фаберже" в Петербурге стали популярны в TikTok. Такие выводы можно сделать из анализа данных за год от портала "Культура.РФ", предоставленным Минкультом 28 декабря.

Всего экскурсии по российским музеям на платформе TikTok посмотрели почти 500 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство культуры РФ. Наиболее популярными стали "прогулки" по петербургскому музею, Еврейскому музею и центру толерантности, Музею Победы и Музею музыки.

Сама аудитория портала "Культура.РФ" в 2020 году выросла более чем в два раза – порядка 69 миллионов визитов, число детей среди них увеличилось более чем в пять раз. На портале в открытом доступе размещены спектакли, лекции, фильмы и концерты.

Ранее мы сообщали о том, что Русский музей разработал видеогид по Михайловскому и Мраморному дворцам на жестовом языке.

Фото: Piter.tv