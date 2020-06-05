Компания официально пока не подтвердила эту информацию.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК. Об этом сообщил инсайдер под ником Wario64 в Twitter.

Стоит отметить, что компания официально пока не подтвердила эту информацию. Однако блогер утверждает, что новая версия игры будет полноценным ремастером, а также станет доступна на PlayStation 5.

Bloodborne — видеоигра в жанре action/RPG, которую разработали специально для консоли нового поколения PlayStation. Проектом руководил Хидетака Миядзаки.

Ранее мы сообщали о том, что Миядзаки с сыном экранизируют роман о сироте и ведьме.

Видео:PlayStation/YouTube