Мультфильм вошел в официальную программу Каннского фестиваля, но точная дата выхода пока не сообщается.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что Хаяо Миядзаки с сыном экранизируют роман о сироте и ведьме. Об этом сообщает издание Independent.

Стоит отметить, что Хаяо Миядзаки специально для работы над этим проектом прервал свою пенсию. Название анимации официально не анонсировали, но на студии её называют "Как ты живешь?".

Режиссером новой работы от студии "Гибли" стал сын Хаяо Миядзаки — Горо. Ранее он нял такие проекты, как "Моя тетушка ведьма" и "Ходячий замок".

Дата премьеры мультфильма пока неизвестна. Однако мультфильм вошел в официальную программу Каннского фестиваля, но точная дата выхода пока не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" обновил образ Волка из "Ну, погоди!".

Видео:Movieclips Indie/YouTube