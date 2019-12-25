"Союзмультфильм" обновил образ Волка из "Ну, погоди!"

Авторы облика выбирали из 50 вариации, включая 18 вариантов причесок и четырех хвостов.

"Союзмультфильм" создал новый образ Волка для перезапуска мультсериала "Ну, погоди!". Изображение разослали актерам, участвовавшим в кастинге на озвучку героя, а после слили в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, созданной Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском истории, то творческая группа проекта решила создать современный графический стиль. Авторы облика для Волка выбирали из 50 вариаций, включая 18 вариантов причесок и четырех хвостов.

Стоит отметить, что получившийся арт-дизайн пользователям интернета не понравился. По мнению мультипликатора Гарри Бардина, российские зрители однолюбы и верны исключительно первоначальному образу. Поэтому новая интерпретация персонажей ими просто не воспринимается. В свою очередь в "Союзмультфильме" заявили, что это не окончательный образ Волка.

Первую серию обновленного "Ну, погоди!" планируется выпустить уже летом 2020 года. В начале 2018 года "Союзмультфильм" выпустил "Возвращение в Простоквашино". Этот мультсериал зрители также восприняли неоднозначно. При этом каждая серия на официальном YouTube-канале студии набирает более миллиона просмотров.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" выпустил сериал о толерантности "Зебра в клеточку".

Фото: Telegram-канал Mash