Экскаватор уничтожил одно из зданий Кокоревских складов на Лиговском

В центре Петербурга продолжается снос исторических построек. Градозащитники бьют тревогу в связи с утратой уникального комплекса краснокирпичных зданий.

В Санкт-Петербурге начался снос одного из корпусов Кокоревских складов, расположенных на Лиговском проспекте, 50. Как сообщил градозащитник Олег Мухин, на площадке работает экскаватор, территория вокруг усеяна старинными кирпичами с клеймами производителей. Параллельно уничтожают и здание бассейна позднесоветского периода, находящееся на той же линии.

Комплекс Кокоревских складов представляет собой ансамбль краснокирпичных построек, возведенных в XIX — начале XX века. По словам активиста, в этом районе за последние годы сложился самобытный культурный кластер с музыкальными площадками, кафе и ресторанами, привлекающий ежедневно множество горожан.

Уничтожение построек ведется под предлогом подготовки территории для строительства терминала высокоскоростной магистрали. Градозащитник выразил обеспокоенность тем, что одни здания сносят полностью, а от других оставляют лишь фасадные стены. Он также усомнился в реализации самого проекта, предположив, что в итоге на месте исторической застройки может появиться многофункциональный комплекс.

Женщины дорожной отрасли: в Петербурге рассказали о специалистках, которые десятилетиями строят и проверяют городские магистрали.

Фото: Telegram / "SOS СПб Снос"